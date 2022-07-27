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Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, Середа 27 липня 2022 08:01
Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області Фото: росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

По Нікопольському району ворог двічі вдарив з "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона перебуває в лікарні.

Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області

У місті пошкоджені 8 п'ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області

По Зеленодольській громаді ворог стріляв зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково залишилося без світла. Працюють електрики.

Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області

Нагадаємо, що раніше окупанти активно обстрілювали Нікополь. Місцева влада після численних обстрілів оголосила полювання на можливих зрадників.

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Дніпропетровська область
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