Росіяни накрили вогнем два райони Дніпропетровської області

Російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

По Нікопольському району ворог двічі вдарив з "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона перебуває в лікарні.

У місті пошкоджені 8 п'ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог стріляв зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково залишилося без світла. Працюють електрики.

Нагадаємо, що раніше окупанти активно обстрілювали Нікополь. Місцева влада після численних обстрілів оголосила полювання на можливих зрадників.

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