Ракетний удар по Київській області: що відомо

Окупанти вранці 28 липня завдали ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. Інформація про жертви уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

Раніше ми писали, що вночі 28 липня окупанти ракетним комплексом C-300 вдарили по Харкову.

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