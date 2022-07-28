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Ранковий обстріл Миколаєва: мер розповів про наслідки

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Миколаїв, Четвер 28 липня 2022 09:27
Ранковий обстріл Миколаєва: мер розповів про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Миколаїв (mkrada.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 28 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Внаслідок обстрілів постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Оновлено. Згодом мер міста оприлюднив фото наслідків ворожих атак.

"Університетська водна станція. Ось така вирва від російського снаряду тут утворилась. На щастя, ракета влучила у відкриту територію і навчальне обладнання уціліло. Частково зруйноване лише складське приміщення", - написав Сєнкевич під фото.

Фото: наслідки ракетних ударів по Миколаєву (t.me/senkevichonline)

Деталі обстрілу надав також і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, через ракетні удари знищена школа, житлові будинки, пошкоджено яхт-клуб.

"Внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім.

"Російські терористи не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва", - зазначив мер.

За його словами, ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі, охоронець закладу зазнав поранення.

У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Водночас відомо про пошкодження двох житлових багатоповерхівок.

Окрім цього, ракета окупантів влучила по території водної станції миколаївського Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

Від обстрілу почалася пожежа

Сєнкевич також розповів, що російські загарбники вдарили по одному з приватних підприємств. Від влучання боєприпасів там загорілись залишки шроту.

Проте, співробітникам ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня в Миколаєві пролунала серія вибухів. В місті спрацювала повітряна тривога.

Додамо, Миколаїв та область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Для ударів ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

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