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У росіян при в'їзді в країни Балтії можуть запитати "чий Крим", - МЗС Литви

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Вільнюс, Середа 24 серпня 2022 06:10
У росіян при в'їзді в країни Балтії можуть запитати "чий Крим", - МЗС Литви Фото: Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Литви (twitter.com/trworld/now)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни, які бажають перетнути кордон країн Балтії, можуть бути не допущені для в'їзду, якщо не висловляться проти війни і не визнають Крим українським.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литва Габріелюс Ландсбергіс.

Як заявив Міністр, якщо ЄС не домовиться про невидачу туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.

За його словами, співробітники прикордонної служби мають повне право цікавитися у громадян РФ їх позицією щодо агресії Росії в Україні, а також уточнювати "чий Крим".

"Виходячи з відповіді, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на його думку, Крим не окупований, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", - заявив Ландсбергіс.

Він підкреслив, що саме цей фактор може стати причиною для відмови у в'їзді.

Глава МЗС Литви раніше виступив за негайне анулювання шенгенських віз для росіян через війну в Україні.

Як повідомлялося раніше, в Європейському союзі все ще немає єдиної думки про введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.

При цьому заборону підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

Крім того, Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення про скасування туристичних віз для росіян, так санкції будуть працювати більш ефективно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Він пояснив таке рішення небажанням ускладнювати росіянам можливості тікати від диктатури Кремль.

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