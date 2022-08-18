В ЄС не прийшли до єдиної думки про обмеження видачі туристичних віз росіянам, - CNN

У Європейському союзі все ще не прийшли до єдиної думки щодо необхідності введення обмежень з видачі туристичних віз громадянам Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Фінляндія оголосила на цьому тижні, що вдвічі скорочує кількість заяв на отримання візи від російських громадян. В цей час близько тисячі росіян можуть звертатися за фінськими візами кожен день, але з 1 вересня це число впаде до 500.

Юссі Таннер, генеральний директор консульської служби МЗС Фінляндії, заявив, що максимум 20% цих місць буде виділено на туристичні візи, тобто буде доступно не більше 100 туристичних віз в день.

Країни, які підтримують заборону віз для громадян РФ

Цей крок був зроблений після того, як Естонія заборонила в'їзд в країну навіть тим росіянам, у яких вже були візи. Чехія і Латвія також підтримали заборону на видачу віз і вжили заходів, щоб обмежити росіянам в'їзд до ЄС.

Колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стубб раніше виступав за лібералізацію візового режиму з Росією, але тепер підкреслив, що скасуванням віз російські громадяни повинні відчути ціну війни.

Він також зазначив, що єдиний спосіб змінити точку зору росіян — це дати їм зрозуміти, що дії Путіна є кричущим порушенням міжнародного права.

Раса Юкнявічене, колишній міністр оборони Литви і нинішній член Європарламенту, каже, що заборона видачі віз громадянам РФ – це питання безпеки.

Німеччина виступає проти заборони видачі віз росіянам

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що важливо ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, але важливо також стати на бік тих, хто біжить з Росії і не згоден з російським режимом.

Високопоставлений німецький дипломат зазначив, що аргументи Шольца не засновані на фактах. Таким чином канцлер лише намагається збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче його припинити.

Європейські дипломати говорять про відновлення економічних зв'язків з РФ

Після закінчення війни Росії проти України європейські економіки захочуть відновити зв'язки з Москвою. Це не тільки вигідно країнам ЄС, але й може виявитися корисним у постконфліктній пропагандистській війні, щоб переконати пересічних росіян у перевагах європейських цінностей.

Всі сходяться на думці, що будь-які післявоєнні плани європейської безпеки повинні будуть включати Росію, і набагато краще, якщо Москва буде активно працювати зі своїми європейськими сусідами.