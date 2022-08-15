Шольц про візові санкції: не можемо ускладнювати втечу росіян від режиму
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Після зустрічі з лідерами скандинавських країн в Осло Шольц заявив, що рішення які ухвалюють в ЄС не повинні ускладнювати виїзд з країни росіян, які тікають від диктатури.
"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом", — сказав він.
Шольц заявив, що їх рішення не повинні унеможливити втечу росіян від керівництва їх країни.
Нагадаємо, що раніше Шольц заявляв, що він проти заборони в'їзду громадян Росії до ЄС. На його думку, це війна Путіна, а не росіян.
Раніше міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба заявив, що забороняючи видачу віз росіянам, ніхто не забуває про необхідність політичного притулку окремим особам.
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