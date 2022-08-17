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МЗС Литви закликає ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування віз для росіян

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Вільнюс, Середа 17 серпня 2022 16:27
МЗС Литви закликає ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування віз для росіян Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва закликає ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Найкраще, якби це було європейське рішення, яке просто скасувало б дію цих віз і всі перестали б їх видавати", - сказав він.

За його словами, заборона на видачу шенгенських віз росіянам, прийнята кожною країною ЄС окремо, не буде ефективною. Саме тому дану санкцію потрібно ввести на рівні всього Євросоюзу.

"Сьогодні громадянин Росії може отримати візу в консульстві Німеччини, я не знаю, в будь-якому російському місті, де є консульство, і проїхати по території Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі туди, де він має намір провести відпустку", - пояснив Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав дану ініціативу.

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