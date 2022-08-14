ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща працює над механізмом відмови росіянам у візах, - МЗС

Новость на русском →
Варшава, Неділя 14 серпня 2022 14:04
Польща працює над механізмом відмови росіянам у візах, - МЗС Фото: Польща працює над механізмом відмови росіянам у візах (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі вже працюють над концепцією відмови росіянам у видачі віз. Очікувати рішення з цього питання можна вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, якого цитує Рolskie Radio.

За його словами, Польща виступає за продовження санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ. При цьому він підкреслив, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", - пояснив Вавжик.

Заступник глави польського МЗС зазначив, що дипломатія країни вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та підкреслив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", - припускає Вавжик.

Своєю чергою він нагадав, Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, у т.ч. водії вантажівок, дипломати, а також особи з картою поляка та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав заборонити в'їзд для всіх росіян до країн Заходу, пояснивши, що це може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.

Додамо, сьогодні стало відомо, що в Латвії можуть анулювати візи росіянам, які підтримують війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Візовий режим
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей