Польща працює над механізмом відмови росіянам у візах, - МЗС

У Польщі вже працюють над концепцією відмови росіянам у видачі віз. Очікувати рішення з цього питання можна вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, якого цитує Рolskie Radio.

За його словами, Польща виступає за продовження санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ. При цьому він підкреслив, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", - пояснив Вавжик.

Заступник глави польського МЗС зазначив, що дипломатія країни вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та підкреслив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", - припускає Вавжик.

Своєю чергою він нагадав, Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, у т.ч. водії вантажівок, дипломати, а також особи з картою поляка та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав заборонити в'їзд для всіх росіян до країн Заходу, пояснивши, що це може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.

Додамо, сьогодні стало відомо, що в Латвії можуть анулювати візи росіянам, які підтримують війну в Україні.

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