У Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам
Влада Фінляндії готується ввести нові обмеження проти Росії. Вона плануює уповільнити видачу віз громадянам країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто в коментарі телеканалу MTV3.
За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.
"На практиці це (обмеження - ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанні, роботі або інших вагомих підстав", - розповів Хаавісто.
Він пояснив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні законодавства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія розглядає кілька варіантів посилення візового режиму з Росією.
Також ми писали, що члени низки фінських парламентських партій заявили про необхідність ввести у Фінляндії заборону на видачу віз громадянам Росії.
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