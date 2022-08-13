У Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто в коментарі телеканалу MTV3 .

За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.

"На практиці це (обмеження - ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанні, роботі або інших вагомих підстав", - розповів Хаавісто.

Він пояснив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні законодавства.