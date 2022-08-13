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У Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам

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Гельсінкі, Субота 13 серпня 2022 17:05
У Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам Фото: у Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Влада Фінляндії готується ввести нові обмеження проти Росії. Вона плануює уповільнити видачу віз громадянам країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто в коментарі телеканалу MTV3.

За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.

"На практиці це (обмеження - ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанні, роботі або інших вагомих підстав", - розповів Хаавісто.

Він пояснив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні законодавства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія розглядає кілька варіантів посилення візового режиму з Росією.

Також ми писали, що члени низки фінських парламентських партій заявили про необхідність ввести у Фінляндії заборону на видачу віз громадянам Росії.

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