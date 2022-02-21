Брифінг РНБО 21 лютого: відео

На Банковій сьогодні ввечері під головуванням президента України Володимира Зеленського проходить засідання Ради нацбезпеки і оборони. Глава держави скликав його через рішення Росії визнати так звані "ЛНР" та "ДНР" .

Засідання РНБО мало початися ще о 20:00, але через термінові переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом, час його початку зсунувся.

Близько 22:00 глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter, що завершив переговори з Байденом та розпочав засідання РНБО.

Після засідання РНБО має відбутися брифінг, на якому розкажуть про його результати.