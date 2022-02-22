Стали відомі імена військових, загиблих при обстрілі на Донбасі

В результаті обстрілів на Донбасі 21 лютого загинули двоє українських військових. Ближче до півночі стали відомі їхні імена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті артилерійського обстрілу отримали поранення, несумісні, з життям, старший лейтенант Ігор Демидчук і штаб-сержант Олександр Стельмах.

"Командування і особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих десантників", - йдеться в повідомленні.