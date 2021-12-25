Росія продовжує стягувати війська до України, а Кузін допустив посилення карантину через "Омікрон": новини за 24 грудня

Міністерство оборони України опублікувало свіжу карту з розташуванням російських військ, прокуратура проситиме суд заарештувати екс-президента Петра Порошенка, Україна може посилити карантин через "Омікрон". Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 24 грудня - в матеріалі РБК-Україна.

Росія продовжує стягувати війська до України: опублікована свіжа карта від Міноборони

Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

На карті показані місця зосередження російських військ біля кордону України. Так, на території Білорусі знаходяться авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. Крім того, в Курській області розташований табір з озброєнням і бойовою технікою. Концентрація російських військ також відзначена на східному кордоні України. На півдні зафіксовано перекидання в окупований Крим з Владикавказу підрозділу з ракетними установками "Іскандер".

Військовий облік для жінок. Список професій буде скорочено

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич анонсував скорочення списку професій жінок, представники яких повинні стати на військовий облік в Україні. Зараз там є професії, які дійсно не знадобляться ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень

Прокуратура проситиме суд арештувати п'ятого президента України Петра Порошенка. Відповідне клопотання погодив сьогодні Офіс генерального прокурора. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Водночас, за інформацією джерела, сьогодні вранці Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, щоб доставити до суду для обрання запобіжного заходу.

Кузін допустив посилення карантину через "Омікрон". І назвав терміни

Адаптивний карантин в Україні можуть посилити, якщо буде широке поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, щодо масочного режиму та санітарної обробки рук. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин", - зазначив Кузін.

Справа Шеремета: Антоненку продовжили домашній арешт, але зняли електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва до 24 лютого продовжив запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас з обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет.

Також домашній нічний арешт було продовжено до 24 лютого й іншій обвинуваченій у справі Шеремета - Юлії Кузьменко. Водночас продовжено строк дії обов’язків до 24 лютого й Яні Дугарь.

Польща допустила будівництво паркану на кордоні з Україною

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський допустив, що Польща може побудувати паркан на кордоні не тільки з Білоруссю, а й з Україною. За його словами, Польща повинна бути готова до "років занепокоєння, агресії".

"Я не виключаю, що вже споруджувану прикордонну дамбу необхідно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", - сказав він. За його словами, невідомо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни.

Чи чекати тепла на Різдво? Прогноз погоди на вихідні 25-26 грудня

Цей тиждень в Україні розпочався з сильних морозів, а закінчиться суттєвим потеплінням.

За даними Sinoptik.ua, на католицьке Різдво практично по всій країні очікується мокрий сніг із дощем при температурі близько 0. Детальніше про погоду на вихідних – в матеріалі Styler.