Справа Шеремета: Антоненку продовжили домашній арешт, але зняли електронний браслет
Шевченківський районний суд Києва до 24 лютого продовжив запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас з обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Шевченківського районного суду міста Києва.
"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці - по 24 лютого 2022 року включно", - заявила суддя Оксана Голуб.
Також домашній нічний арешт було продовжено до 24 лютого й іншій обвинуваченій у справі Шеремета - Юлії Кузьменко. Водночас продовжено строк дії обов’язків до 24 лютого й Яні Дугарь.
Розгляд справи було відкладено до 21 січня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нові записи по справі вбивства журналіста Павла Шеремета підтверджують причетність підозрюваних.
Також РБК-Україна писало про те, що до вбивства могли бути причетні білоруські спецслужби.