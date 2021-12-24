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Справа Шеремета: Антоненку продовжили домашній арешт, але зняли електронний браслет

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П'ятниця 24 грудня 2021 15:31
Справа Шеремета: Антоненку продовжили домашній арешт, але зняли електронний браслет Фото: Антоненку продовжили домашній арешт, але зняли електронний браслет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Шевченківський районний суд Києва до 24 лютого продовжив запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту. Водночас з обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Шевченківського районного суду міста Києва.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці - по 24 лютого 2022 року включно", - заявила суддя Оксана Голуб.

Також домашній нічний арешт було продовжено до 24 лютого й іншій обвинуваченій у справі Шеремета - Юлії Кузьменко. Водночас продовжено строк дії обов’язків до 24 лютого й Яні Дугарь.

Розгляд справи було відкладено до 21 січня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нові записи по справі вбивства журналіста Павла Шеремета підтверджують причетність підозрюваних.

Також РБК-Україна писало про те, що до вбивства могли бути причетні білоруські спецслужби.

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Павло Шеремет
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