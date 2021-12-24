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Росія продовжує стягувати війська до України: опублікована свіжа карта від Міноборони

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 20:46
Росія продовжує стягувати війська до України: опублікована свіжа карта від Міноборони Фото: Росія продовжує стягувати війська до кордонів України (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Видання опублікувало карту, яку використовує Міноборони України для інформування союзників. Недавній аналіз показує нарощування російських військових сил біля українського кордону України.

На карті показані місця зосередження російських військ біля кордону України. Так, на території Білорусі знаходяться авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. Крім того, в Курській області розташований табір з озброєнням і бойовою технікою.

Концентрація російських військ також відзначена на східному кордоні України. Тут знаходиться близько 10 батальйонних тактичних груп.

На півдні зафіксовано перекидання в окупований Крим з Владикавказу підрозділу з ракетними установками "Іскандер".

Україна попереджає союзників про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки. У Міноборони також висловили стурбованість польотами російських бомбардувальників та винищувачів у Білорусі.

Росія продовжує стягувати війська до України: опублікована свіжа карта від Міноборони

Нагадаємо, раніше британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, опублікувала аналіз концентрації російських військ біля кордону України.

Зазначимо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

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