Россия продолжает стягивать войска к Украине, а Кузин допустил ужесточение карантина из-за "Омикрона": новости за 24 декабря

Министерство обороны Украины опубликовало свежую карту с расположением российских войск, прокуратура будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко, Украина может ужесточить карантин из-за "Омикрона". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 24 декабря - в материале РБК-Украина.

Россия продолжает стягивать войска к Украине: опубликована свежая карта от Минобороны

Россия продолжает наращивать военные силы возле границы с Украиной. Опубликована свежая карта Министерства обороны с расположением российских войск.

На карте показаны места сосредоточения российских войск у границы Украины. Так, на территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Кроме того, в Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой. Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. На юге зафиксирована переброска в оккупированный Крым из Владикавказа подразделения с ракетными установками "Искандер".

Воинский учет для женщин. Список профессий будет сокращен

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине. Сейчас там есть профессиий, которые действительно не понадобятся ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен

Прокуратура будет просить суд арестовать пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее ходатайство согласовал сегодня Офис генерального прокурора. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

В то же время, по информации источника, сегодня утром Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения.

Кузин допустил ужесточение карантина из-за "Омикрона". И назвал сроки

Адаптивный карантин в Украине могут ужесточить, если будет широкое распространение штамма коронавируса "Омикрон". В частности, в отношении масочного режима и санитарной обработки рук. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин ", - отметил Кузин.

Дело Шеремета: Антоненко продлили домашний арест, но сняли электронный браслет

Шевченковский районный суд Киева до 24 февраля продлил меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в виде ночного домашнего ареста. В то же время с обвиняемого по делу Шеремета сняли электронный браслет.

Домашний ночной арест был продлен до 24 февраля и другой обвиняемой по делу Шеремета - Юлии Кузьменко. В то же время продлен срок действия обязанностей до 24 февраля и Яне Дугарь.

Польша допустила строительство забора на границе с Украиной

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что Польша может построить забор на границе не только с Беларусью, но и с Украиной. По его словам, Польша должна быть готова к "годам беспокойства, агрессии".

"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - сказал он. По его словам, неизвестно, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут россияне.

Ждать ли тепла на Рождество? Прогноз погоды на выходные 25-26 декабря

Эта неделя в Украине началась с сильных морозов, а закончится существенным потеплением.

По данным Sinoptik.ua на католическое Рождество практически по всей стране ожидается мокрый снег с дождем при температуре около 0. Подробнее о погоде на выходных – в материале Styler.