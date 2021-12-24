Прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень
Прокуратура проситиме суд арештувати п'ятого президента України Петра Порошенка. Відповідне клопотання погодив сьогодні Офіс генерального прокурора.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Офісом генпрокурора погоджено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для підозрюваного Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень", - сказав співрозмовник РБК-Україна.
Водночас, за інформацією джерела, сьогодні вранці Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, щоб доставити до суду для обрання запобіжного заходу.
В чому підозрюють Порошенка
Порошенку інкримінують державну зраду та фінансування тероризму. Він став фігурантом справи про контрабанду вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Разом з ним по справі проходять нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, а також Сергій Кузяра.
Медведчук та Порошенко, за версією слідства, змовилися та розробили схему постачання вугілля з ОРДЛО, замість альтернативних закупівель в ПАР. Демчишин, як встановили правоохоронці, призначив бойовиків керівниками двох вугільних підприємств в ОРДЛО та примусив "Центренерго" укласти з ними договори. Кузяра виступав посередником.
Завдяки цій схемі проросійські бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були профінансовані на понад 200 млн гривень.
Нагадаємо, вчора Порошенка чекали в Державному бюро розслідувань, але він не з'явився. Відомо, що зараз п'ятий президент перебуває за кордоном.