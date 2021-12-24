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Військовий облік для жінок. Список професій буде скорочено

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 09:34
Військовий облік для жінок. Список професій буде скорочено Фото: в Україні скоротять список професій жінок для військового обліку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич анонсував скорочення списку професій жінок, представники яких повинні стати на військовий облік в Україні. Зараз там є професії, які дійсно не знадобляться ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку політика.

За його словами, ще навесні був прийнятий закон, який передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності, визначеній в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

"Така норма була і раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів України, однак КМУ є великим колегіальним органом, а іноді рішення потрібно приймати вже сьогодні. У законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список дуже великий", - пояснив глава комітету.

Вони з міністром оборони Олексієм Резніковим дійшли згоди, що перелік буде переглянутий у бік зменшення.

"Тому що там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", - написав голова комітету.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

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