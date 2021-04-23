Росія відводить війська від кордонів України, а Шмигаль представив кандидата на пост глави Міненерго: новини за 22 квітня

Росія відводить війська від кордонів України до пунктів постійної дислокації, президент Росії Володимир Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч, на засіданні фракції прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики. Детальніше про те, що сталося в четвер, 22 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті".

Він назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ "раптовою перевіркою".

Шмигаль представив кандидата на пост глави Міненерго на засіданні фракції СН

На засіданні фракції "Слуга народу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.

Також повідомляється, що на засіданні обговорили нещодавні інциденти з Євгеном Шевченком та Миколою Тищенком.

Путін відповів Зеленському: чекаємо в Москві в будь-який зручний час

Президент Росії Володимир Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч. Він готовий зустрітися в Москві. Про це Путін заявив на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Він також прокоментував пропозицію Зеленського провести зустріч, але підкреслив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський має спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".

На Донбасі під обстрілом загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув військовий ЗСУ з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Луцик - боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті ворожого обстрілу з ПТРК сьогодні в зоні проведення ООС під окупованою Горлівкою.

З початку березня це вже десята втрата "Едельвейса" внаслідок бойових дій на фронті.

ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати довиборів в Раду по 87 округу (Івано-Франківська область). Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнали обраним народним депутатом.

Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців.

НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук одного з восьми фігурантів справи "Оптимумспецдеталь". Йдеться про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря.

За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень.

У ПАРЄ прийняли резолюцію про можливу причетність влади РФ до отруєння Навального

У ПАРЄ затвердили доповідь і резолюцію щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Туди внесли правку про те, що стосовно політика було ймовірне отруєння, до якого причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".

Гончаренко зазначив, що документ прийняли з його правкою про те, що до отруєння Навального може бути причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".

Російська Федерація відмовилася виконувати резолюцію. При цьому саму резолюцію ПАРЄ в Росії назвали "політизованою".

Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні

У Туреччині вводять цілодобову комендантську годину через ситуацію з коронавірусом. Вона діятиме з 19:00 22 квітня до 05:00 26 квітня.

Під час дії комендантської години громадяни Туреччини можуть залишати свої будинки тільки для відвідування продуктових магазинів і аптек з 10:00 до 17:00, візитів до лікарів і вигулу собак.

Проспект Бандери в Києві збереже свою назву: апеляційний суд прийняв рішення

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві. Також законним визнана зміна назв чотирьох інших столичних вулиць.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень

Погода в Україні у травні 2021 продовжить тенденцію холодної весни. Синоптики прогнозують прохолоду з заморозками на початку місяця, яка зміниться спекою в кінці.

Що буде з травневою погодою, і чи доведеться нам насолодитися помірним весняним теплом і відпочинком на природі - читайте в матеріалі.