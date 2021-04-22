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Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 14:33
Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації Фото: Росія відводить війська від України (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті".

Про це повідомляє ТАСС.

Він назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ "раптовою перевіркою".

"Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах", - сказав Шойгу.

Глава Міноборони РФ доручив генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.

Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

Відзначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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