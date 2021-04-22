Шмигаль представив кандидата на пост глави Міненерго на засіданні фракції СН

"Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен з членів фракції голосуватиме "за", "проти" або "утримався" за призначенням цього кандидата на пост міністра енергетики", - сказав нардеп.

За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.

"Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка - не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше-були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах", - додав парламентарій.