Шмигаль представив кандидата на пост глави Міненерго на засіданні фракції СН
На засіданні фракції "Слуга народу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Галущенко відповідав на запитання членів монобільшості.
Про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.
"Завтра народним депутатам роздадуть підписні листи і кожен з членів фракції голосуватиме "за", "проти" або "утримався" за призначенням цього кандидата на пост міністра енергетики", - сказав нардеп.
За його словами, поки складно говорити про те, чи буде у нього повна підтримка фракції.
"Відповідав він доступно і відкрито. Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка - не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше-були задоволені. Ми це вже зрозуміємо за результатами голосування в підписних листах", - додав парламентарій.
Раніше повідомлялося, що на посаду міністра енергетики пропонують віце-президента НАЕК" Енергоатом " Германа Галущенка.
Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.
Однак кілька високопоставлених джерел РБК-Україна тоді відзначили, що він залишиться на своїй посаді до того моменту, поки не буде обраний новий глава Міненерго.