Путін відповів Зеленському: чекаємо в Москві в будь-який зручний час

Президент Росії Володимир Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч . Він готовий зустрітися в Москві.

Про це Путін заявив на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Що стосується пропозиції українського керівництва, президента Зеленського, хотів би сказати наступне. Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. Це стосується ряду проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до Російської православної церкви і спроби її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України, і російських громадян, які проживають в Україні", - заявив Путін.

Він також прокоментував пропозицію Зеленського провести зустріч, але підкреслив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський має спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".

"А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.