ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін відповів Зеленському: чекаємо в Москві в будь-який зручний час

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 18:38
Путін відповів Зеленському: чекаємо в Москві в будь-який зручний час Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч. Він готовий зустрітися в Москві.

Про це Путін заявив на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Що стосується пропозиції українського керівництва, президента Зеленського, хотів би сказати наступне. Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. Це стосується ряду проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до Російської православної церкви і спроби її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України, і російських громадян, які проживають в Україні", - заявив Путін.

Він також прокоментував пропозицію Зеленського провести зустріч, але підкреслив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський має спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".

"А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна".

У Кремлі відразу заявили, що для цього повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Володимир Путін встреча
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше