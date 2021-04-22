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СН провела засідання: обговорили підпільну вечірку Тищенка та візит Шевченка до Лукашенка

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 21:58
СН провела засідання: обговорили підпільну вечірку Тищенка та візит Шевченка до Лукашенка Архівне фото: з'їзд партії "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

На засіданні фракції "Слуга народу", яке проходило в онлайн-форматі, нардепи обговорили нещодавні інциденти з Євгеном Шевченком та Миколою Тищенком. Ніяких кадрових рішень прийнято не було.

Про це РБК-Україна розповів один з депутатів від СН.

За словами співрозмовника, Євген Шевченко, який нещодавно з'їздив до Білорусі і провів зустріч з білоруським президентом Олександром Лукашенком, запропонував, щоб його виключили з фракції. Однак ніякого рішення з цього приводу прийнято не було.

"Звучали слова підтримки на адресу Шевченка, але також зазначалося, що питання зовнішньої політики - це компетенція не окремих депутатів, а президента", - розповіло джерело.

Крім того, на обговорення винесли і недавній скандал з Миколою Тищенком, який влаштував гучне святкування дня народження своєї дружини. Було прийнято рішення, що Тищенко пояснить цю ситуацію на засіданні політради "Слуги народу".

Народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик розповів РБК-Україна, що фракція вирішила, щоб Тищенко пожертвував гроші на закупівлю дронів або іншого додаткового оснащення на передову на Донбас.

Щодо поїздки Шевченка, Тістик повідомив, що були дуже жваві дискусії. Він поділився своєю позицією і в яких цілях він їздив в Білорусь. Глава фракції сказав, що президент веде геополітичну роботу, і він з ним це не координував і не погоджував. Це була його особиста ініціатива.

Шевченко висловив підтримку президенту, але попросив виключити його з фракції. Так як він не є членом партії, для цього не потрібно проводити з'їзд. Можливо, завтра керівництво фракції прийме рішення про його виключення і повідомить про це.

Нагадаємо також, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.

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