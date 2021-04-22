Проспект Бандери в Києві збереже свою назву: апеляційний суд прийняв рішення
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери в Києві. Також законним визнана зміна назв чотирьох інших столичних вулиць.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат В'ячеслав Якубенко.
"Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії "Свобода", П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції), - повідомив адвокат".
Він пояснив, що таким чином визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:
- вулицю Баумана - на вулицю Януша Корчака;
- вулицю Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова;
- вулицю Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова - на провулок Євгена Гуцала;
- проспект Московський - на проспект Степана Бандери.
Нагадаємо, в лютому 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.
Київська міська державна адміністрація подала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.
Через скандальне рішення виникли протести біля ОАСК.