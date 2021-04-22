НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук одного з восьми фігурантів справи "Оптимумспецдеталь". Йдеться про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Гладковського-молодшого оголосили в розшук 21 квітня відповідно до рішення детектива НАБУ. До цього він тричі не з'явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для отримання обвинувального акту - 16, 20 і 21 квітня.
"Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого в корупційній схемі завершено, ховається від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності", - пояснили таке рішення в НАБУ.
За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень.
Нагадаємо, Ігорю Гладковському повідомили про підозру 21 грудня 2020 року. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродавали запчастини з великою націнкою.
Пізніше стало відомо, що прокуратура не проситиме про запобіжний захід для сина Гладковського.
Наприкінці 2020 року розслідування у справі Ігоря Гладковського завершили.