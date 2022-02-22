Шотландія – Україна: команда Петракова втратила нападника на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022

Форвард клубу "Дніпро-1" та збірної України Артем Довбик зазнав травми та пропустить найближчі матчі збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СК "Дніпро-1".

Артем зазнав травми під час занять у тренажерній залі. Після медичного обстеження строк його відновлення оцінюється у 5-6 тижнів.

Таким чином, Довбик не допоможе національній збірній України у матчі плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 24 березня.