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Шотландія – Україна: команда Петракова втратила нападника на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022

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Дніпро, Вівторок 22 лютого 2022 15:14
Шотландія – Україна: команда Петракова втратила нападника на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022 Фото: Артем Довбик (uaf.ua)
Автор: Андрій Вирва

Форвард клубу "Дніпро-1" та збірної України Артем Довбик зазнав травми та пропустить найближчі матчі збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СК "Дніпро-1".

Артем зазнав травми під час занять у тренажерній залі. Після медичного обстеження строк його відновлення оцінюється у 5-6 тижнів.

Таким чином, Довбик не допоможе національній збірній України у матчі плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 24 березня.

До слова, форвард збірної України Роман Яремчук був за крок від серйозних проблем із зором.

Додамо, що "Аякс" виплатить 7,85 мільйонів євро своєму колишньому гравцю.

Нагадаємо, що колишній гравець "Динамо" Микола Морозюк перейшов у "Чорноморець".

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