Окупанти обстріляли Щастя: під обстріл потрапив житловий будинок
На Донбасі окупаційні війська продовжують обстріляти житлові райони. У місті Щастя Луганської області снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая в Facebook.
"Бойовики потрапили в житловий будинок в Щасті. Протягом доби обстріли не вщухають. За адресою Донецька, 20 - попадання, жертв немає", - написав Гайдай.
За його словами, спецслужби чекають, коли в місті вщухнуть обстріли, після чого вони обстежують будинок і евакуюють мешканців.
Нагадавши, за минулу добу окупанти 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті 12 українських солдатів отримали поранення, 2 померли.
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