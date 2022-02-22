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Окупанти обстріляли Щастя: під обстріл потрапив житловий будинок

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Луганська область, Вівторок 22 лютого 2022 10:12
Окупанти обстріляли Щастя: під обстріл потрапив житловий будинок Фото: проросійські бойовики обстріляли Щастя (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталія Юрченко

На Донбасі окупаційні війська продовжують обстріляти житлові райони. У місті Щастя Луганської області снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая в Facebook.

"Бойовики потрапили в житловий будинок в Щасті. Протягом доби обстріли не вщухають. За адресою Донецька, 20 - попадання, жертв немає", - написав Гайдай.

За його словами, спецслужби чекають, коли в місті вщухнуть обстріли, після чого вони обстежують будинок і евакуюють мешканців.

Окупанти обстріляли Щастя: під обстріл потрапив житловий будинок

Нагадавши, за минулу добу окупанти 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті 12 українських солдатів отримали поранення, 2 померли.

Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.

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