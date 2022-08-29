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Росія може "хакнути" HIMARS? У РНБО склали ТОП фейків про нищівну РСЗВ

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 18:51
Росія може "хакнути" HIMARS? У РНБО склали ТОП фейків про нищівну РСЗВ Фото: у РНБО склали ТОП фейків про HIMARS (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) зібрали головні фейки про реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Фейк 1. Росія вже знищила 60% HIMARS

Насправді всі HIMARS неушкоджені та виконують бойові завдання на фронті.

"Цю інформацію 2 серпня підтвердив Пентагон та 26 серпня - Міноборони України", - йдеться в повідомленні.

Фейк 2. Росіяни змогли "хакнути" HIMARS

Як розповіли в РНБО, HIMARS справді використовують власну комп'ютерну систему, але російські військові не можуть виявити на відстані їх сигнали.

"Тому ймовірність того, що російські сили "зламають" HIMARS майже нульова", - кажуть в Центрі.

Фейк 3. HIMARS жодним чином не змінюють ситуацію на фронті

За допомогою HIMARS українські військові вже знищили щонайменше 50 складів боєприпасів окупантів

Фейк 4. Російські війська перехоплюють десятки ракет, випущених HIMARS, що фактично змушує Україну витрачати цінні ракети в нікуди.

"Російській системі ППО технічно майже неможливо перехопити ракети від HIMARS", - запевняють у Раді нацбезпеки.

3 факти про HIMARS в Україні

Як повідомлялось, Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.

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