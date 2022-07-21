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Генерал США розповів, чи вдалося РФ знищити хоча б один HIMARS в Україні

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Київ, Четвер 21 липня 2022 12:04
Генерал США розповів, чи вдалося РФ знищити хоча б один HIMARS в Україні Фото: американські ракетні системи HIMARS (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Руслан Гаращенко

Російській армії ще жодного разу не вдалося знищити американські ракетні системи HIMARS, якими ЗСУ знищують військові склади в тилу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на брифінгу.

Він розповів, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, зокрема, від Великої Британії.

"На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву кожен раз, коли говорю щось подібне", - сказав Міллі.

Також генерал зазначив, що українські війська дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, в України є "відмінні артилеристи".

Нагадавши, США і партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективне контрнаступ.

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