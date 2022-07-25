Скільки російських складів ЗСУ знищили ракетами HIMARS: відповідь Міноборони
Українські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам HIMARS. Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.
"Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їх логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії", - заявив глава Міноборони.
За його словами, партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.
Нагадаємо, що за словами Олексія Резнікова, Україна отримали від Німеччини три зенітні установки Gepard.
Також сьогодні стало відомо, що Польща відправила Україні танки PT-91 Twardy.
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