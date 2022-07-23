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Скільки ще HIMARS може отримати Україна: відповідь конгресмена

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Київ, Субота 23 липня 2022 22:11
Скільки ще HIMARS може отримати Україна: відповідь конгресмена Фото: конгресмен Адам Сміт (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта для "Радіо Свобода".

За його словами, Вашингтон готовий надати Україні стільки HIMARS, скільки зможе.

"Не факт, що в нашому арсеналі є 50 таких установок. Я думаю, зараз мета - досягти кількості 25-30 ракетних установок залпового вогню. Це буде поєднання HIMARS і декількох систем MLRS з Великобританії та інших країн", - зазначив Сміт.

Він підкреслив, що досягти позначки в 50 або 60 установок буде складно, але 25 або 30 - це реалістична цифра. Крім самих систем треба надати якомога більше боєприпасів і ракет для них.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.

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