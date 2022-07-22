ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна загалом отримає від США і партнерів 22 системи HIMARS

Новость на русском →
США, П'ятниця 22 липня 2022 22:06
Україна загалом отримає від США і партнерів 22 системи HIMARS Фото: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна загалом отримає від США і партнерів 22 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Stars and Stripes Кейтлін Дорнбос.

Зазначається, що Великобританія та Німеччина також надали Україні три подібні системи HIMARS.

Нагадаємо, 20 липня голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі заявляв про передачу Україні від США та партнерів 20 систем HIMARS.

Додамо, що Україна вже отримала 12 таких систем.

Окрім цього, сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що поставки РСЗО HIMARS і 155-мм гаубиць допомогли стримати наступ РФ на Донбасі та стабілізувати ситуацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років