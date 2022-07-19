Скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу: відповідь Резнікова

Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити окупантів, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова на дискусії Atlantic Council .

"Враховуючи, що наша активна лінія фронту становить майже 2,5 тисяч кілометрів - це як відстань між Варшавою і Барселоною, - для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем", - сказав Резніков, маючи на увазі ракетно-артилерійські комплекси HIMARS і РСЗВ М270.

Він додав, Україна використовує ці системи "як хірургічний скальпель", а додаткові поставки дозволять Києву "повністю знищити російську логістику" та уникнути тактики масованих атак із великими втратами.

При цьому він підрахував, що для ефективного контрнаступу знадобиться близько 100 пускових установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП і розвідувальні безпілотники.

"Ми вже звільнили понад 1000 малих міст і сіл, які спочатку були захоплені Росією, і маємо звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти", - сказав міністр оборони України.

Відомо, що з початку 1996 року всього виготовлено 540 пускових установок HIMARS. Тож міністр оборони розраховує на майже 20% цієї зброї.