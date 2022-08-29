ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия может "хакнуть" HIMARS? В СНБО составили ТОП фейков о сокрушительной РСЗО

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 августа 2022 18:51
Россия может "хакнуть" HIMARS? В СНБО составили ТОП фейков о сокрушительной РСЗО Фото: в СНБО составили ТОП фейков о HIMARS (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) собрали главные фейки о реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Фейк 1. Россия уже уничтожила 60% HIMARS

На самом деле, все HIMARS невредимы и выполняют боевые задания на фронте.

"Эту информацию 2 августа подтвердил Пентагон и 26 августа - Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

Фейк 2. Россияне смогли "хакнуть" HIMARS

Как рассказали в СНБО, HIMARS действительно используют свою компьютерную систему, но российские военные не могут обнаружить на расстоянии их сигналы.

"Поэтому вероятность того, что российские силы "взломают" HIMARS почти нулевая", - говорят в Центре.

Фейк 3. HIMARS никак не меняют ситуацию на фронте

С помощью HIMARS украинские военные уже уничтожили не менее 50 складов боеприпасов оккупантов.

Фейк 4. Российские войска перехватывают десятки ракет, выпущенных HIMARS, что фактически заставляет Украину тратить ценные ракеты в никуда.

"Российской системе ПВО технически почти невозможно перехватить ракеты от HIMARS", - уверяют в Совете нацбезопасности.

3 факта о HIMARS в Украине

Как сообщалось, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе