Россия может "хакнуть" HIMARS? В СНБО составили ТОП фейков о сокрушительной РСЗО
В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) собрали главные фейки о реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Фейк 1. Россия уже уничтожила 60% HIMARS
На самом деле, все HIMARS невредимы и выполняют боевые задания на фронте.
"Эту информацию 2 августа подтвердил Пентагон и 26 августа - Минобороны Украины", - говорится в сообщении.
Фейк 2. Россияне смогли "хакнуть" HIMARS
Как рассказали в СНБО, HIMARS действительно используют свою компьютерную систему, но российские военные не могут обнаружить на расстоянии их сигналы.
"Поэтому вероятность того, что российские силы "взломают" HIMARS почти нулевая", - говорят в Центре.
Фейк 3. HIMARS никак не меняют ситуацию на фронте
С помощью HIMARS украинские военные уже уничтожили не менее 50 складов боеприпасов оккупантов.
Фейк 4. Российские войска перехватывают десятки ракет, выпущенных HIMARS, что фактически заставляет Украину тратить ценные ракеты в никуда.
"Российской системе ПВО технически почти невозможно перехватить ракеты от HIMARS", - уверяют в Совете нацбезопасности.
3 факта о HIMARS в Украине
- уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц;
- по данным министра обороны Алексея Резникова, для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS;
- для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с Россией, нужно 50 HІMARS;
Как сообщалось, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.
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