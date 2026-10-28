Хотят выведать данные о переговорах: Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях

Неизвестные пытаются узнать информацию о новых дипломатических усилиях Украины и ее переговорах с партнерами по завершению российской войны.

Об этом предупредил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"На фоне активизации дипломатических усилий снова фиксируем сообщения, которые посылаются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах", - заявил глава СВР.

Как пояснил Умеров, с помощью таких сообщений неизвестные пытаются установить контакт и получить важную информацию о работе команды президента Владимира Зеленского с союзниками. Кроме того, их интересует ход международных переговоров.

На фоне последних событий глава СВР призвал партнеров не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение в контакте.

Также он призвал дополнительно проверять номер телефона, аккаунт или электронный адрес. Умеров напомнил, что это можно сделать через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство или украинских дипломатов.

"Если получили подозрительное сообщение от моего имени - не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны", - призвал глава СВР.