ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Хотят выведать данные о переговорах: Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях

14:11 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Хотят выведать данные о переговорах: Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях Фото: Рустем Умеров, глава СВР (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Неизвестные пытаются узнать информацию о новых дипломатических усилиях Украины и ее переговорах с партнерами по завершению российской войны.

Об этом предупредил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"На фоне активизации дипломатических усилий снова фиксируем сообщения, которые посылаются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах", - заявил глава СВР.

Как пояснил Умеров, с помощью таких сообщений неизвестные пытаются установить контакт и получить важную информацию о работе команды президента Владимира Зеленского с союзниками. Кроме того, их интересует ход международных переговоров.

На фоне последних событий глава СВР призвал партнеров не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение в контакте.

Также он призвал дополнительно проверять номер телефона, аккаунт или электронный адрес. Умеров напомнил, что это можно сделать через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство или украинских дипломатов.

"Если получили подозрительное сообщение от моего имени - не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны", - призвал глава СВР.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что США и Россия во время мирных переговоров по завершению войны в Украине обсуждают собственные совместные проекты.

Также стало известно, что российский диктатор Владимир Путин умышленно сорвал переговоры с Норвегией и Финляндией по Украине.

А Зеленский недавно объяснил, почему важно провести встречу в Абу-Даби до переговоров США, Китая и РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Рустем Умеров Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
Хотят выведать данные о переговорах: Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях
Хотят выведать данные о переговорах: Умеров предупредил союзников о подозрительных сообщениях
Аналитика
Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины