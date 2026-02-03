Россию лишат голоса в МАГАТЭ? Украина предложила изменения в устав агентства

Читайте также: Россия пытается нанести вред украинским АЭС, у нас есть данные об их разведке, - Зеленский

Глава МИД обратил внимание, что устав МАГАТЭ не предусматривает реакции на действия стран, сознательно подрывающих безопасное использование ядерной энергии. Они продолжают в полной мере пользоваться правами управления в агентстве.

"Украина предлагает четкий механизм лишения права участия в принятии решений МАГАТЭ в таких случаях", - уточнил он.

По словам Сибиги, речь не о политике, а о доверии, безопасности и справедливости.

Министр поручил украинскому представительству в Вене передать такие предложения в Секретариат МАГАТЭ и распространить их среди государств-членов.