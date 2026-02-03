Росію позбавлять голосу в МАГАТЕ? Україна запропонувала зміни до статуту агентства

Читайте також: Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, у нас є дані про їхню розвідку, - Зеленський

Глава МЗС звернув увагу, що статут МАГАТЕ не передбачає реакції на дії країн, які свідомо підривають безпечне використання ядерної енергії. Вони продовжують повною мірою користуватися правами управління в агентстві.

"Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права участі в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках", - уточнив він.

За словами Сибіги, йдеться не про політику, а про довіру, безпеку і справедливість.

Міністр доручив українському представництву у Відні передати такі пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та поширити їх серед держав-членів.