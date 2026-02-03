Росію позбавлять голосу в МАГАТЕ? Україна запропонувала зміни до статуту агентства

Україна запропонувала позбавити права участі в ухваленні рішень МАГАТЕ ті країни, які підривають безпечне використання ядерної енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.
Читайте також: Росія намагається завдати шкоди українським АЕС, у нас є дані про їхню розвідку, - Зеленський
Глава МЗС звернув увагу, що статут МАГАТЕ не передбачає реакції на дії країн, які свідомо підривають безпечне використання ядерної енергії. Вони продовжують повною мірою користуватися правами управління в агентстві.
"Україна пропонує чіткий механізм позбавлення права участі в ухваленні рішень МАГАТЕ в таких випадках", - уточнив він.
За словами Сибіги, йдеться не про політику, а про довіру, безпеку і справедливість.
Міністр доручив українському представництву у Відні передати такі пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та поширити їх серед держав-членів.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Головне управління розвідки МО України повідомило, що Російська Федерація розглядає варіанти атак на стратегічні об'єкти енергосистеми - підстанції передачі електроенергії, що забезпечують роботу українських АЕС.
Метою Москви є від'єднання енергоблоків від об'єднаної енергосистеми, щоб залишити цивільне населення без світла і тепла в зимовий період. Таким чином Кремль прагне примусити Україну до підписання капітуляційних вимог для закінчення війни.
За даними ГУР, станом на середину січня 2025 року Росія вже провела розвідку десяти відповідних об'єктів критичної інфраструктури в дев'яти областях України.