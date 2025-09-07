ua en ru
Удар РФ по Киеву: есть перекрытие движения, общественный транспорт движется с ограничениями

Воскресенье 07 сентября 2025 10:02
UA EN RU
Удар РФ по Киеву: есть перекрытие движения, общественный транспорт движется с ограничениями Фото: в Киеве из-за обстрелов РФ есть перекрытие движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами. Сообщается, что в результате вражеского удара перекрыта улица Якуба Коласа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Якуба Коласа перекрыто", - отметили в КГГА.

Отмечается, что движение троллейбусов маршрута № 41 задерживается.

Движение автобусов маршрута № 90 осуществляется:

  • с площади Валерия Марченко до перекрестка с ул. Якуба Коласа по собственной схеме, ул. Героев Космоса - просп. Леся Курбаса, далее по собственной схеме;
  • в обратном направлении: с ул. Григоровича-Барского до перекрестка ул. Гната Юры и Петра Коренного, ул. Героев Космоса, далее по собственной схеме.

Удар РФ по Украине

Ночью 7 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами и ракетами на города Украины. Под обстрелами оказались Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.

В столице зафиксировано попадание по жилым домам. Впервые с февраля 2022 года под удар попало и здание Кабинета министров. В результате атаки на Киев погибли женщина и двухмесячный ребенок, еще более 20 человек получили ранения.

В Кременчуге оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Подробнее о последствиях ночного обстрела читайте в материале РБК-Украина.

