Оккупанты атаковали палаточный лагерь на Сумщине: есть жертва, среди раненых ребенок

Сумская область, Воскресенье 07 сентября 2025 09:46
UA EN RU
Оккупанты атаковали палаточный лагерь на Сумщине: есть жертва, среди раненых ребенок Фото: РФ ударила по палаточному лагерю на Сумщине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

Вечером 6 сентября россияне ударили по палаточному лагерю в Путивльской общине.

"От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина - еще до приезда медиков. Искренние соболезнования родным", - сообщил председатель Сумской ОВА.

По его словам, ранения получили семь человек. Среди пострадавших восьмилетний мальчик и его родители. Всех травмированных госпитализировали.

"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние предварительно средней тяжести", - добавил Григоров.

Фото: РФ ударила по палаточному лагерю (t.me/hryhorov_oleg)

Обстрел Украины

Ночью 7 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами и ракетами на города Украины. Под обстрелами оказались Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.

В столице зафиксировано попадание по жилым домам. Впервые с февраля 2022 года под удар попало и здание Кабинета министров. В результате атаки на Киев погибли женщина и двухмесячный ребенок, еще более 20 человек получили ранения.

В Кременчуге оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Подробнее о последствиях ночного обстрела читайте в материале РБК-Украина.

