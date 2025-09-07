Оккупанты атаковали палаточный лагерь на Сумщине: есть жертва, среди раненых ребенок
Армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.
Вечером 6 сентября россияне ударили по палаточному лагерю в Путивльской общине.
"От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина - еще до приезда медиков. Искренние соболезнования родным", - сообщил председатель Сумской ОВА.
По его словам, ранения получили семь человек. Среди пострадавших восьмилетний мальчик и его родители. Всех травмированных госпитализировали.
"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние предварительно средней тяжести", - добавил Григоров.
Фото: РФ ударила по палаточному лагерю (t.me/hryhorov_oleg)
Обстрел Украины
Ночью 7 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами и ракетами на города Украины. Под обстрелами оказались Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.
В столице зафиксировано попадание по жилым домам. Впервые с февраля 2022 года под удар попало и здание Кабинета министров. В результате атаки на Киев погибли женщина и двухмесячный ребенок, еще более 20 человек получили ранения.
В Кременчуге оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".
Подробнее о последствиях ночного обстрела читайте в материале РБК-Украина.