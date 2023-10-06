Российский теракт в Грозе и новые системы ПВО от Испании: новости за 5 октября

Вчера, 5 октября 2023 года, российские оккупанты снова совершили террористический акт в отношении Украины, а Испания решила передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Hawk.

Война России против Украины: последние новости

Ракетный удар по Грозе

Вчера днем россияне ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе, в котором проходили поминки за погибшим военным.

В результате ракетного удара погиб 51 человек, еще 6 - пострадали. Всего на территории, куда попала ракета, находились около 60 человек. В настоящее время спасатели завершили разбор завалов на месте удара.

В МВД отмечали, что атака россиян была точной, ведь попали в небольшое помещение, поэтому, вероятно, кто-то из местных навел удар. Этот вариант проверят.

Больше о ракетном ударе по Грозе читайте в материале РБК-Украина.

Испания передаст Украине новые системы ПВО

Отмечается, что после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским правительство Испании решило предоставить Украине шесть пусковых установок Hawk.

Они понадобятся для противодействия возможной российской бомбардировке гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.

Турция примет встречу союзников для обсуждения украинской формулы мира

Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита.

Отмечается, что встреча запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине.

Ожидается, что в ней примет участие ограниченное количество официальных лиц, но в группу войдет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Россия не приглашена.

Авария автобуса возле Венеции

Вблизи итальянской Венеции в районе Местро автобус с 40 туристами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

В результате 21 человек погиб. Среди жертв девять украинцев. Предварительно местные СМИ писали, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, взлетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей.

Кабмин назначил Умерову еще троих заместителей

Правительство Украины назначило новых заместителей министра обороны. Такое распоряжение было одобрено на заседании Кабинета Министров 5 октября.

Так правительство решило назначить еще трех заместителей главы Минобороны Рустема Умерова.

Зеленский впервые встретился с премьером Армении Пашиняном

Во время визита в Италию президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном.

По словам президента, во время встречи с Пашиняном они подняли вопрос ситуации безопасности на Южном Кавказе. Украина со своей стороны заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.

Молдова ввела бесплатный транзит газа для Украины

Молдова решила ввести бесплатный транзит газа для Украины. теперь у Киева есть доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы.

Истребитель США сбил турецкий беспилотник в Сирии

Американские военные сбили турецкий беспилотник у базы над Северной Сирией.

Об уничтожении турецкого беспилотника изданию рассказали два анонимных чиновника США. По их словам, беспилотник сбил истребитель F-16.

В то же время представитель министерства обороны Турции заявил, что беспилотник, сбитый военными, не принадлежал турецким вооруженным силам. Но и не сказал, чей он был.

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