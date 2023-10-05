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Уничтожили два танка и не только. Нацгвардейцы показали работу дронов по оккупантам

Украина, Четверг 05 октября 2023 22:02
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Уничтожили два танка и не только. Нацгвардейцы показали работу дронов по оккупантам Фото: Нацгвардейцы показали работу дронов по кафирам (facebook.com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы Национальной гвардии с помощью дрона ликвидировали более шести единиц техники РФ и группу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

По данным министра, бойцы бригады "Азов" с помощью FPV-дронов уничтожили:

3 вражеских танка,
комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П",
РЭБ,
вышку связи,
бронированный автомобиль,
несколько единиц техники.
Кроме этого, Клименко сообщил, что бойцы Нацгвардии ликвидировали группу российских оккупантов.

Справка: "Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери россиян

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на войне.

Также появилось видео, как бойцы Нацгвардии уничтожили оккупантов во время обустройства фортификационной линии обороны. "Зарыли вместе с лопатами", - написала Национальная гвардия Украины.

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Нацгвардия Вооруженные силы Украины
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