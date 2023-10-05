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В Киевской области на мине подорвалась бригада энергетиков, трое пострадавших

Четверг 05 октября 2023 16:40
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В Киевской области на мине подорвалась бригада энергетиков, трое пострадавших Фото: в Киевской области на мине подорвалась бригада энергетиков, трое пострадавших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области, в селе Макаров, аварийная бригада РЭС подорвалась на противотанковой мине. Три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Один гражданин в тяжелом состоянии доставлен в столичную больницу, еще двое - от госпитализации отказались", - пишет пресс-служба.

Фото: в Киевской области на мине подорвалась бригада энергетиков, трое пострадавших (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели ГСЧС помогли работникам экстренной медпомощи перенести пострадавшего к автомобилю.

В результате подрыва повреждены "ГАЗ 53" и Volkswagen.

Минная опасность

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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