Более 100 тысяч россиян и тысячи танков. В ВСУ рассказали о самом тяжелом направлении фронта

На данный момент самым тяжелым направлением фронта является Лимано-Купянский отрезок. Там ситуация более тяжелая и динамичная, чем на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Он сказал, что на Бахмутском направлении в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои. Украинские военные пытаются отбросить россиян и закрепиться на достигнутых рубежах.

При этом он отметил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация более тяжелая. Это направление более динамично.

"Противник очень интенсивно использует свои новые штурмовики Су-35, которые могут стрелять как по воздушным, так и наземным целям. Преимущественно они заходят парами. Также враг использует вертолеты Ка-52, использует Су-25, иногда парами заходят Ми-8, но интенсивность штурмовых действий повысилась", - сказал спикер.

Так, на этом направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 8 боевых столкновений. К тому же, россияне выбрали новый населенный пункт для атак - Макеевка.

В свою очередь, украинские защитники отбивают вражеские атаки. Они наносят оккупантам огневое поражение по технике, в частности, танкам.

Только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники врага, а также ликвидировали или ранили 122 захватчика. Им также удалось уничтожить два танка Т-72, пять боевых бронированных машин - МТ-ЛБ, БТРы, БМД, две машины "Урал" и УАЗ.

ВСУ также поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и повредили многоценную радиолокационную станцию "Зоопарк".

По словам Евлаша, на Лимано-Купянском направлении сосредоточено более 110 тысяч личного состава российской армии, 1085 танков, около 2 тысяч боевых бронированных машин, более 700 единиц артиллерийских систем и еще почти полтысячи РСЗО.

При этом на Бахмутском направлении захватчики удерживают 51 тысячу личного состава, 211 танков, тысячу боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 РСЗО.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Недавно в ВСУ сообщали, что россияне возобновили штурмы на линии Лиман-Купянск. Они стали активнее использовать авиацию.

При этом военные эксперты считают, что захватчики, вероятно, могут готовить новое наступление на Лимано-Купянском направлении позже осенью или зимой.

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