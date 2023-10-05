Самый массовый обстрел по жертвам в Харьковской области: все, что известно о российском теракте в Грозе

Из-за российской террористической атаки на кафе-магазин в селе Гроза в Харьковской области погибли полсотни жителей.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал президента Владимира Зеленского, Офис генпрокурора, полиция Харьковской области, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Харьковской ОВА Елена Шаповал.

Все, что известно о самой массовой атаке по погибшим в Харьковской области, читайте в материале РБК-Украина .

Российские оккупанты обстреляли село Гроза Купянского района около 13:25. Они попали в сельский кафе-магазин.

По предварительным данным, из-за российского теракта погибли 50 человек, среди которых 6-летний мальчик. Еще семь человек получили ранения, из которых один - ребенок.

Фото: последствия обстрела Грозы (t.me/synegubov)

В полиции Харьковской области сообщили, что из-под завалов извлекли 56 человек. Правоохранители уже идентифицировали 29 тел, другие тела направили в экспертные учреждения Харькова.

Фото: последствия обстрела Грозы (t.me/mvs_ukraine)

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что во время атаки в магазине находились местные жители. Местные были и в кафе, где проходили поминки за односельцем. Всего на территории было около 60 человек.

При этом начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в магазине-кафе на момент обстрела не было ни одного военного.

Министр отметил, что атака россиян была точной, ведь речь идет о небольшом помещении. Поэтому, вероятно, кто-то из местных в СБУ или полиции навел удар. Этот вариант обязательно проверят.

По предварительным выводам, по заведению ударили ракетой "Искандер".

Фото: последствия обстрела Грозы (t.me/pgo_gov_ru)

В настоящее время на месте трагедии работают полиция, спасатели и медики. Они расчищают завалы и спасают раненых. Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и документируют последствия.

Глава Харьковской ОВА Елена Шаповал в комментарии "Суспільному" сообщила, что удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК). Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назвал показательно жестокое российское преступление совершенно сознательным терактом. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

"Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидеру, каждому народу, который поддерживает нас в защите жизни", - написал он.

Отметим, что Зеленский находится в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества. Он говорит с европейскими лидерами, в частности, и об усилении нашей ПВО и наших воинов, а также о том, чтобы дать Украине защиту от террора: "А террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно".

Что известно о селе Гроза

Села Гроза находится в менее чем 100 км от границы с Россией.

До сегодняшнего для в селе проживало 330 человек, среди которых, по сообщению Тимошко, ни одного военного.

Добавим, в результате теракта погибли 50 человек, а это 15% населения села.

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