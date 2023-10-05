Испания передаст Украине шесть ЗРК Hawk, Германия работает над дополнительным Patriot

Испания передаст Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Hawk, а Германия работает над передачей ВСУ дополнительной системы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой президента Украины Владимира Зеленского и правительство Испании .

Hawk от Испании

Отмечается, что после переговоров с президентом Зеленским правительство Испании решило предоставить Украине шесть пусковых установок Hawk.

Они понадобятся для противодействия возможным российским бомбардировкам гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.

Patriot от Германии

Также Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Он поблагодарил Германию за поддержку в защите украинской свободы и народа. Он добавил, что это также защита Европы и общих ценностей.

Визит президента в Испанию

Владимир Зеленский сегодня совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. В частности, в заседании принимает участие лидер нашей страны.

Также сегодня Зеленский, во время визита в Испанию, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затронули вопрос будущей помощи Украине и не только.

Более детально о поездке Зеленского в Испанию на саммит Европейского политического сообщества - в материале РБК-Украина.