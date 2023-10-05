В ВСУ рассказали о боях за железную дорогу вблизи Бахмута
Тяжелые бои продолжаются в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. ВСУ пытаются отбросить врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из разных видов артиллерии как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие", - сказал спикер.
Он добавил, что на указанном направлении произошло 10 боевых столкновений, они были безуспешными для оккупантов. ВСУ удалось ликвидировать 178 противников и уничтожить ряд вражеской техники:
- мотолыгу МТ-ЛБ;
- три установки "Мста-Б";
- один "Град";
- одну "Мста-С";
- две пушки Д-20 и четыре Д-30.
"Удалось уничтожить вражеские "Уралы" и другие машины тяжелой техники, которая могла перевозить тяжелые грузы, и еще 6 складов с боеприпасами, и 4 FPV дроны на Бахмутском направлении", - добавил Евлаш.
Бои под Бахмутом
Украинские военные продолжают давить на врага на южном фланге Бахмутского направления. Там недавно были освобождены населенные пункты Андреевка и Клещиевка.
Стоит отметить, что на прошлой неделе ВСУ сообщили об обострении бои у железной дороги под Бахмутом.
Как объясняли военные, Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога - в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.
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