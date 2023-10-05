Кабмин назначил Умерову еще троих заместителей

Правительство Украины назначило новых заместителей министра обороны. Такое распоряжение было принято на заседании Кабинета Министров 5 октября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал правительства Украины.

Так, правительство решило назначить еще троих заместителей главы Минобороны.

Как говорится в заявлении, на своем заседании 5 октября Кабмин принял распоряжение о назначении:

Гаврилюка Ивана Юрьевича заместителем Министра обороны Украины

заместителем Министра обороны Украины Гайдера Станислава Мечеславовича заместителем Министра обороны Украины

заместителем Министра обороны Украины Клименкова Дмитрия Олеговича заместителем Министра обороны Украины.

Что известно о новых заместителях главы Минобороны

Иван Гаврилюк - заместитель министра по вопросам военно-технической политики. Генерал-лейтенант, был начальником Главного управления логистики, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее - советник Командующего силами логистики ВСУ и руководитель главного управления логистики - заместитель Начальника генерального штаба ВСУ.

Станислав Гайдер стал заместителем министра по вопросам институционального развития.

Был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Перед этим занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и т.д.

Дмитрий Клименков – заместитель министра по вопросам закупок.

Ранее он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". За время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов. До этого работал Первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон.

Что этому предшествовало?

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о:

Владимире Гаврилове;

Ростиславе Замлинском;

Анне Маляр;

Денисе Шарапове.

Кроме того, были уволены:

Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции;

Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним, перед этим Кабмин принимал решение о назначении троих замглавы Минобороны 27 сентября. Тогда ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.