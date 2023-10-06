Російський теракт у Грозі та нові системи ППО від Іспанії: новини за 5 жовтня

Вчора, 5 жовтня 2023 року, російські окупанти знову здійснили терористичний акт стосовно України, а Іспанія вирішила передати Україні шість зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Війна Росії проти України: останні новини

Ракетний удар по Грозі

Вчора вдень росіяни ракетою "Іскандер" ударили по селу Гроза у Харківській області. Ракета влучила в будівлю, де був магазин та кафе, в якому проходили поминки за загиблим військовим.

В результаті ракетного удару загинула 51 людина, ще 6 - постраждали. Загалом на території, куди влучила ракета, перебувало близько 60 людей. Наразі рятувальники завершили розбір завалів на місці удару.

В МВС зазначали, що атака росіян була точною, адже влучили в невелике приміщення, тому, ймовірно, що хтось з місцевих навів удар. Цей варіант перевірять.

Більше про ракетний удар по Грозі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Іспанія передасть Україні нові системи ППО

Зазначається, що після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським уряд Іспанії вирішив надати Україні шість пускових установок Hawk.

Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критично важливої інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Туреччина прийме зустріч союзників для обговорення української формули миру

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту.

Зазначається, що зустріч попередньо запланована на кінець жовтня в Стамбулі. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

Очікується, що в ній візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, але до групи увійде радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Росія не запрошена.

Аварія автобуса біля Венеції

Поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.

Як наслідок 21 людина загинула. Серед жертв дев'ять українців. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

Кабмін призначив Умєрову ще трьох заступників

Уряд України призначив нових заступників міністра оборони. Таке розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 5 жовтня.

Так уряд вирішив призначити ще трьох заступників голови Міноборони Рустема Умєрова.

Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Вірменії Пашиняном

Під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном.

За словами президента, під час зустрічі з Пашиняном вони порушили питання безпекової ситуації на Південному Кавказі. Україна, зі свого боку, зацікавлена в стабільності регіону й дружніх відносинах із його країнами.

Молдова запровадила безкоштовний транзит газу для України

Молдова вирішила запровадити безкоштовний транзит газу для України, тепер Київ має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи.

Винищувач США збив турецький безпілотник у Сирії

Американські військові збили турецький безпілотник неподалік бази над Північною Сирією.

Про знищення турецького безпілотника виданню розповіли двоє анонімних чиновників США. За їх словами, безпілотник збив винищувач F-16.

Водночас представник міністерства оборони Туреччини заявив, що безпілотник, збитий військовими, не належав турецьким збройним силам. Але й не сказав, чий він був.

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