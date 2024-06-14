В Харькове раздался взрыв

В Харькове был слышен взрыв в ночь на 14 июня. В это время в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Взрыв в районе Харькова прогремел около 00:16.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации дронов-камикадзе врага в Харьковской области, направлявшихся курсом на северо-запад в направлении Полтавской области.

Отметим, что представители властей города Харькова и области пока не комментировали данные о взрыве, слышном в облцентре.

Российский воздушный удар по Украине

Ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины вечером 13 июня была объявлена воздушная тревога из-за запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед".

В пабликах также писали о работе противовоздушной обороны в разных регионах.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков (4 борта) Ту-22М3 и (5 бортов) Ту-95 ТС на территории страны-агрессора, в частности в районе Тамбова и Оленегорска.