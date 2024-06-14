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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ

Пятница 14 июня 2024 03:15
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 14 июня из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Впоследствии сигналы тревоги раздались по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в объявлении столичной администрации.

Между тем военные после трех часов ночи предупредили о ракетной опасности для северо-запада страны. Позже в воздушных силах заявили о фиксации движения ракет врага из Сумской области курсом на запад.

"Еще одна группа крылатых ракет на Черниговщине, в направлении города!" – добавили военные.

Также стало известно, что несколько групп крылатых ракет следуют из Черниговской области в направлении Киевской области. Военные добавили, что курс ракет - юго-западный.

В Силах обороны юга Украины заявили, что состоялись пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95М.

"По информации Воздушных Сил, ракетная опасность объявлена ​​из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - рассказали в КГВА.

Около половины четвертого в ВС обновили данные о движении ракет врага:

  • в южной части Киевской области курсом на запад,
  • в северной части Черкасской области курсом на юго-запад.

Однако впоследствии стало известно, что все ракеты на границе Киевской и Черкасской области направляются в Винницкую область.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ

Комбинированная воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков (4 борта) Ту-22М3 и (5 бортов) Ту-95 ТС на территории страны-агрессора, в частности в районе Тамбова и Оленегорска.

О взрывах в ночь на 14 мая во время российской воздушной комбинированной атаки сообщалось в Харькове и Запорожье, а еще - в Хмельницкой области. В последней враг, в частности, атаковал город Староконстантинов с применением "Шахедов".

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