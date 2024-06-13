В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов"
В нескольких южных и восточных областях объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 22:42 военные сообщили о движении группы "Шахедов" с юго-востока курсом на Днепропетровскую область.
В 22:48 сообщалось о движении беспилотников со временно оккупированных районов Херсонской области курсом на Николаевскую область.
Около 23:00 военные сообщили, что группа БпЛА движется из временно оккупированной Запорожской области северо-западным курсом.
Обновлено 23:13
Одна группа "Шахедов" продолжает движение в северо-восточном направлении курсом на Полтавскую область.
Другая группа БпЛА движется в северо-западном направлении через Николаевскую область курсом на Кировоградскую область.
Еще одна группа "Шахедов" движется в северо-западном направлении курсом на Днепропетровскую область.
Обновлено 23:37
Группа вражеских БпЛА продолжает движение в Харьковской области курсом на Днепропетровскую область.
Другая группа "Шахедов" продолжает движение в Николаевской области, курсом на Винницкую область.
Еще одна группа дронов продолжает движение в Днепропетровской и Запорожской областях курсом на Кировоградскую область.
Около полуночи в Воздушных силах сообщили о перегруппировке вражеских беспилотников:
Группа "Шахедов" движется в Харьковской области курсом на северо-запад в направлении Полтавской области.
Еще одна группа дронов продолжает движение в Николаевской области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.
Другая группа "Шахедов" продолжают движение в Днепропетровской области курсом на северо-запад в направлении Кировоградской и Полтавской областей.
По состоянию на 0:10, карта воздушных тревог выглядит так:
Источник: Карта воздушных тревог (t.me/alarmukraine)
Обстрелы Украины
Днем в четверг, 13 июня, военные агрессора ударили ракетами по городу Новомосковск Днепропетровской области. Пострадали двое детей.
Также днем в четверг прогремели взрывы в Днепре.
В среду, 12 июня, агрессор обстрелял ракетами Кривой Рог. Пострадали около 30 человек, среди них есть дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.