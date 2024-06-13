В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов"

В нескольких южных и восточных областях объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:42 военные сообщили о движении группы "Шахедов" с юго-востока курсом на Днепропетровскую область.

В 22:48 сообщалось о движении беспилотников со временно оккупированных районов Херсонской области курсом на Николаевскую область.

Около 23:00 военные сообщили, что группа БпЛА движется из временно оккупированной Запорожской области северо-западным курсом.

Обновлено 23:13

Одна группа "Шахедов" продолжает движение в северо-восточном направлении курсом на Полтавскую область.

Другая группа БпЛА движется в северо-западном направлении через Николаевскую область курсом на Кировоградскую область.

Еще одна группа "Шахедов" движется в северо-западном направлении курсом на Днепропетровскую область.

Обновлено 23:37

Группа вражеских БпЛА продолжает движение в Харьковской области курсом на Днепропетровскую область.

Другая группа "Шахедов" продолжает движение в Николаевской области, курсом на Винницкую область.

Еще одна группа дронов продолжает движение в Днепропетровской и Запорожской областях курсом на Кировоградскую область.

Около полуночи в Воздушных силах сообщили о перегруппировке вражеских беспилотников:

Группа "Шахедов" движется в Харьковской области курсом на северо-запад в направлении Полтавской области.

Еще одна группа дронов продолжает движение в Николаевской области северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

Другая группа "Шахедов" продолжают движение в Днепропетровской области курсом на северо-запад в направлении Кировоградской и Полтавской областей.

По состоянию на 0:10, карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: Карта воздушных тревог (t.me/alarmukraine)